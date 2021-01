Arrivi in provincia di Varese dall’estero? Il portale di Ats Insubria con tutti gli obblighi anti Covid

La gestione della pandemia si è fatta ancora più complicata da quando il monitoraggio sulla diffusione del coronavirus deve tenere conto anche delle varianti del virus che, attualmente, sono diffuse soprattutto in alcuni paesi esteri.

Tenere d’occhio la loro diffusione è fondamentale in questa fase poiché alcune varianti si sono dimostrate estremamente infettive e dove si sono diffuse hanno fatto esplodere i casi registrati sovvracaricando il sistema sanitario.

Per questo l’arrivo o il rientro dall’estro nel nostro paese è stato sempre più regolato con prescrizioni specifiche che, a seconda del paese, possono prevedere il tampone obbligatorio, la quarantena e la comunicazione alle autorità sanitarie. Si tratta però di un complesso insieme di norme e, per semplificare le procedure, ATS Insubria ha costruito un portale che guida passo a passo i cittadini in arrivo sul territorio provinciale dall’estero.

In questo momento le prescrizioni riguardano il rientro da quasi tutti i paesi ma, in particolare, è molto alta la sorveglianza per chi arriva dalla Gran Bretagna. In quel caso è obbligatorio presentare l’esito di un tampone negativo, sottoporsi ad un test molecolare al rientro a Malpensa, effettuare un isolamento fiduciario di 14 giorni e comunicare l’arrivo all’autorità sanitaria. Regole stringenti sono previste anche per chi rientra dal Brasile e dai paesi extra Ue.

Nel portale sono indicate tutte le prescrizioni per paese estero. Sono previste deroghe che riguardano soprattutto i lavoratori frontalieri.