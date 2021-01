Auguri da Viggiù per i 105 anni di monsieur Gerolamo Piodi

La torta con 100 candeline ormai è un ricordo e domani il supernonno viggiutese Gerolamo Piodi festeggia il traguardo dei 105 anni.

Gerolamo Piodi è nato il 23 gennaio 1916 a Viggiù, esponente di una storica famiglia viggiutese. Piodi si trasferì a Metz, in Francia, con la famiglia, insieme ad un gruppo di altri viggiutesi che si dedicava ad attività legate alla lavorazione della pietra. Ancora oggi la tradizione artistica della lavorazione dei marmi della famiglia Piodi continua con i discendenti che portano avanti quella storica attività legata al luogo d’origine.

Per il suo 105° compleanno Gerolamo, che vive ancora in Francia, ha ricevuto gli auguri di tutta la comunità con una lettera del sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio.

“Mi riempie di gioia ed emozione festeggiare con il nonno di tutta la comunità viggiutese un così ambito traguardo – scrive il sindaco – Il suo compleanno è un momento speciale per tutta la nostra comunità; in questi giorni difficili per il nostro paese e il mondo intero, le sue 105 candeline sono un messaggio di speranza e di vita per tutti noi. Buon compleanno a nonno Gerolamo che nel corso della sua lunghissima vita è stato testimone di guerre e svolte sociali epocali. Gerolamo rappresenta la storia oltre ad essere un esempio per il suo carattere socievole e per l’amore che ha nei confronti del suo paese natio. È molto bello sapere con quale amore la circondano i figli, nipoti e pronipoti: una vera lezione di vita“.