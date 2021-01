Auto in fiamme al casello di Besnate, chiusa al traffico l’entrata autostradale

Un’automobile si è incendiata nei pressi del casello autostradale di Besnate intorno alle 18 di martedì 19 gennaio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere l’area in sicurezza. La società autostradale ha comunicato che l’entrata è stata chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni dei vigili del fuoco (Foto di repertorio).