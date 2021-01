Auto e Moto storiche hanno un cuore vero: donati pacchi alimentari alle mense di Varese

Un gesto di solidarietà in un momento speciale, che possa diventare di festa per tutti. Nel giorno della Befana il Club Auto Moto Storiche Varese ha donato tanti pacchi alimentari ai volontari che operano a favore della Casa della Carità della Brunella e alla mesa di via Bernardino Luino.

Da anni il Vams sostiene cause caritatevoli e nel 2020 ha destinato un contributo al Fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Varese per famiglie in difficoltà.

A Varese, così come in altre zone d’Italia, nel giorno dell’Epifania si è celebrata la Befana dell’Asi: a mobilitare i propri associati è stato il Club Auto Moto Storiche Varese, nato nel 1989 e riferimento per oltre 1300 possessori di moto ed auto d’epoca del Varesotto.

Alle due realtà che operano a favore dei poveri sono stati destinati pacchi di pasta, riso, zucchero, latte, tonno, biscotti ed ogni altro alimento utile per la preparazione dei pasti a favore delle famiglie bisognose.

Un nuovo gesto benefico da parte del club motoristico, che nel passato ha sostenuto altri progetti cittadini come Il Ponte del Sorriso, la Fondazione Renato Piatti, Make a Wish, Aiutiamo la Paraplegia-Clay Regazzoni e la Croce Rossa.