“Biancheria da tavola” dalla Russia, ma erano 10 chili di sigarette di contrabbando

Sequestrati 10 chili di tabacchi provenienti illecitamente dalla Russia. L’operazione è stata compiuta nell’ambito dei controlli istituzionali volti al contrasto dei traffici illeciti da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l’aeroporto di Malpensa. Il carico è stato sottoposto a sequestro cautelare in via amministrativa, per tentato contrabbando di “Tabacchi Lavorati Esteri”, così definiti a livello ufficiale. La spedizione proveniente dalla Russia e destinata in Italia, conteneva 460 pacchetti, del peso lordo di 9,2 chili.

La spedizione, selezionata dal Circuito Doganale di Controllo per il controllo, era stata dichiarata contenere “biancheria da tavola”. I “Tabacchi Lavorati Esteri”, in quantitativo eccedente a quanto disposto dal Regime Comunitario sulle franchigie doganali per le piccole spedizioni di carattere non commerciale, recavano scritte in carattere cirillico. L’Agenzia delle dogane spiega che purtroppo non è stato possibile identificare il nominativo indicato quale destinatario della spedizione.