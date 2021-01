Bollette dell’acqua a Samarate, attivati sportello e numero telefonico dedicato

Arrivano le bollette dell’acque e anche a Samarate viene attivato il servizio di assistenza per informazioni e chiarimenti da parte di Alfa srl, il gestore del ciclo dell’acqua.

Da mercoledì 13 gennaio 2021 sarà attivo il numero di telefono 333.335.7705 dedicato al Comune di Samarate, al quale si potranno richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla bolletta idrica emessa da Alfa.

Il numero è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, escluso festivi.

A partire da giovedì 14 gennaio 2021, sarà inoltre operativo lo Sportello Idrico Integrato negli spazi municipio di Samarate, in Via Vittorio Veneto 40.

Vista l’emergenza sanitaria in corso, sarà possibile accedere allo sportello solo previo appuntamento da richiedere chiamando il suddetto numero telefonico 333.335.7705 oppure il Servizio Clienti di ALFA al numero verde 800.103.500.

Lo sportello sarà operativo tutti i giorni della settimana fino ad esaurimento richieste. L’accesso sarà consentito solo previa misurazione della temperatura.

Negli ultimi anni gli aumenti delle bollette dell’acqua hanno suscitato diverse perplessità e proteste, anche per la difficoltà con cui il gestore unico (Alfa srl) ha uniformato le tariffe locali e ha riportato “in pari” l’emissione delle fatture: qui trovate una analisi di cosa è cambiato nella gestione dell’acqua.