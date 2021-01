Bolzonella Care per una protezione completa dal Covid in azienda

Le nuove sfide imposte alle imprese dall’emergenza sanitaria hanno condotto all’adozione di nuove prassi, attenzioni e dispositivi di sicurezza e protezione. Per fornire ai propri clienti un servizio completo, Cast Bolzonella, realtà attiva da oltre 50 anni in produzione e vendita di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti, ha scelto quindi di specializzarsi anche nel settore medicale e sanitario, lanciando Bolzonella Care, con una proposta che va dalle mascherine FFP2 al gel igienizzante mani.

All’interno del catalogo, accessibile dal sito www.antinfortunistica-dpi.it, figurano sia prodotti medicali e sanitari monouso che riutilizzabili. Scorrendo l’offerta, oltre ai già citati mascherine FFP2 e gel igienizzante, incontriamo mascherine chirurgiche, mascherine lavabili in tessuto, mascherine per la collettività, indumenti di protezione monouso, visiere protettive.

Ma anche abbigliamento da lavoro con tessuto antivirale, che ricorre all’innovativa tecnologia ViralOff®, capace di eliminare il 99% dei virus presenti sui capi in appena due ore. È un tessuto che non fornisce una protezione solo da Covid-19, ma è efficace anche contro molti virus, come l’Influenza A, l’Influenza Aviaria, il Norovirus e il Coronavirus (SARS).

Le imprese attente alla promozione della loro identità e immagine aziendale possono inoltrare la richiesta di mascherine in tessuto lavabili e riutilizzabili. Oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale, queste sono Made in Italy, certificate come Dispositivo Medico di Classe I e prevedono diversi colori nonché la personalizzazione con il logo della propria azienda.

Ogni prodotto offerto da Bolzonella Care dispone di marcatura CE. Per conseguirla il produttore fornisce una dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza definiti da regolamenti e direttive della Comunità Europea. La certificazione CE rappresenta un attestato essenziale per avere garanzia di dispositivi efficaci nella protezione della salute.

Le mascherine, in particolare, fanno riferimento a due certificazioni: DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale, o DM, ossia dispositivi medici. Tra i DPI troviamo, ad esempio, le mascherine FFP2, mentre tra i DM ci sono le mascherine chirurgiche e quelle lavabili. Nel corso dell’emergenza dettata dal Coronavirus le mascherine classificate come DM vengono equiparate ai DPI.

A chi è rivolta l’offerta di Bolzonella Care?

La proposta di Bolzonella Care dà risposta alle esigenze di privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni grazie a www.antinfortunistica-dpi.it. Aziende e privati possono sfruttare il portale web inoltrando una richiesta email tramite info@antinfortunistica-dpi.it o mediante form di contatto. Sono disposti quantitativi minimi.

Per quello che riguarda invece le Pubbliche Amministrazioni, l’acquisto si realizza attraverso il sito www.acquistinretepa.it, poiché Cast Bolzonella è attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.