Bortoluzzi: “Il sindaco faccia rispettare i diritti dei disabili, anche ai suoi dipendenti”

Arturo Bortoluzzi, presidente dell’associazione Amici della Terra, “tira le orecchie” a sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Varese sull’accessibilità di alcuni parcheggi riservati a persone con disabilità, occupati da neve e mucchi di sabbia utilizzati in queste giornate per contrastare il ghiaccio sulle strade.

«Scrivo per sapere le chi sia stato il responsabile dei lavori di contrasto alle recenti nevicate a Varese che ha dato l’autorizzazione alla occupazione dei parcheggi per i disabili e che ha decretato la qualità della corretta esecuzione dei lavori – scrive Bortoluzzi – Se è generale il giudizio negativo riguardo il comportamento di chi senza aver diritto, parcheggia negli spazi dedicati ai disabili, chi potrà proteggere i medesimi quando è lo stesso Comune a eseguire dei lavori che impediscono ai più bisognosi di parcheggiare la propria autovettura negli spazi a loro dedicati?».

«Auspico – conclude Bortoluzzi, che da diversi anni deve muoversi in sedia a rotelle a causa di una malattia – che in futuro venga sempre fatto presente da parte vostra ai responsabili del procedimento di controllare giornalmente che l’esecuzione dei lavori e venga fatta, senza che mai siano frapposti ostacoli ai non autosufficienti per poter facilmente utilizzare tutti quelli che sono i servizi comunali loro dedicati».