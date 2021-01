Bossari torna come “boss del paranormal” e il suo quartier generale è l’hotel Campo dei Fiori a Varese

Dopo il successo della prima stagione, iniziata a gennaio scorso, Daniele Bossari è tornato su DMax (canale 52 del digitale terrestre) con la nuova stagione de “Il boss del paranormal”, la trasmissione che racconta il mondo del paranormale fin dalla sua prima puntata, andata in onda martedì 5 gennaio alle 21:25.

Il programma conduce lo spettatore in un nuovo viaggio alla scoperta degli eventi più inspiegabili e di fenomeni apparentemente soprannaturali che accadono in tutto il mondo, con la novità dei contributi inviati dai telespettatori, che durante la trasmissione vengono analizzati e spiegati dal “boss” Bossari.

Tra le curiosità di questa nuova edizione c’è però anche che il Boss del Paranormal è girato nelle sale dell’Hotel Campo Dei Fiori a Varese, ancor più adatta da quando ha fatto da cornice al remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino, a 40 anni dal capolavoro originale di Dario Argento.

Una location vicina a casa, visto che il conduttore vive a Varese con la moglie, Filippa Lagerback, e la figlia Stella. E dove vi ha passato, come tutti gli altri cittadini, il lockdown: «Per me questo lungo periodo ‘sospeso’ ha significato rivivere in pieno l’amore della famiglia, molto più tempo per leggere e un vero balzo in avanti nelle mie ricerche. Ho ripreso a osservare il cielo almeno tre volte a settimana. A Varese Giove, Saturno e Marte si vedono perfettamente. Soprattutto mi sto dedicando molto alla meditazione» ha dichiarato Bossari all’Ansa.

“Il Boss del paranormal” è una produzione Discovery Italia. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.