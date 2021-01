Busecca e calderina, la festa della domenica di Sant’Agnese a Somma Lombardo

A Somma Lombardo si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con la “büsecca” in occasione di Sant’Agnese. Si rinnova in senso letterale, visto che quest’anno si sono dovuti reinventare le modalità di distribuzione sul sagrato della parrocchiale: niente pentoloni aperti, ma porzioni sigillate in vaschette, da portare a casa.

Galleria fotografica La busecca 2021 a Somma Lombardo 4 di 10

In ogni caso quelli della Pro Loco non si sono arresi: «Abbiamo impiegato 120 chili di trippa, 60 chili di fagioli, 10 chili di passata e 40 chili di verdure, ottenendo 180 doppie porzioni» spiegano sul sagrato.

La distribuzione quest’anno non è stata fatta direttamente nelle tradizionali calderine in metallo (che ricordano quelle degli operai che un tempo mangiavano questo sostanzioso piatto invernale), ma non è mancato comunque il momento – ormai amato – della “punzonatura” della calderina. In molti infatti si sono presentati con il recipiente in metallo, per farsi stampare sulla lamiera la scritta in ricordo di Sant’Agnese 2020: un “rito” che si svolge con incudine, martello e punzone che imprime le lettere nel metallo.