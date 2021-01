Cade in bicicletta vicino alla centrale idroelettrica a Vizzola Ticino, soccorso 49enne

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como per il soccorso di un uomo di 49 anni dopo una brutta caduta in bicicletta a Vizzola Ticino. L’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno di domenica 24 gennaio nei pressi della centrale idroelettrica. I soccorritori hanno operato in codice giallo.