Caduta in un cantiere di ristrutturazione ad Azzate, intervengono i soccorsi

La macchina dei soccorsi si è messa in moto ad Azzate per il soccorso di una persona caduta in piazza Fratelli Cairoli, dove è attivo un cantiere di ristrutturazione di un’abitazione che si affaccia sulla strada.

L’allarme per la caduta è scattato poco prima delle 15 di giovedì 28 gennaio e sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica insieme al vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni il personale del soccorso sanitario sta intervenendo in codice giallo, che non prevede un rischio grave per le persone coinvolte.

Trattandosi di un’area sottoposta a a cantiere è scattata la segnalazione anche ad Ats Insubria e ai carabinieri per i rilievi dell’accaduto.