Caldaie in blocco alla materna Rodari e all’elementare IV Novembre

Nonostante le precauzioni prese da Palazzo Estense per assicurare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento scolastici al rientro in classe dopo le vacanze natalizie, nella mattinata di giovedì 7 gennaio una materna e un’elementare di Varese hanno accolto i bambini al freddo, con le caldaie in blocco: la scuola dell’infanzia statale Rodari, in via Tagliamento, e la primaria IV Novembre a San Fermo.

“Mi dispiace moltissimo – commenta l’assessora Rossella Dimaggio – per scongiurare il problema l’assessorato ai lavori pubblici si è impegnato a verificare nei primi giorni dell’anno il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole, ma non è bastato”. Proprio durante i controlli, già martedì 5 dicembre era stato rilevato il blocco della caldaia all’asilo di Giubiano. Guasto subito riparato, ma che evidentemente si è riproposto durante l’Epifania.

“Giovedì mattina i tecnici sono stati allertati subito, già alle 7,30 perché intervenissero subito a risolvere i guasti“, precisano da Palazzo Estense. Le caldaie sono subito ripartite, ma gli operai sono ancora al lavoro all’elementare di via Monfalcone, dove alcuni elementi faticano a scaldarsi. L’auspicio di tutti è l’impianto possa lavorare correttamente nel weekend, per scaldare il plesso che accoglie oltre 250 studenti.