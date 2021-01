Casali: “Amministrazione di Luino assente su Fondazione Comi e Ospedale”

«Sono davvero preoccupato per l’assenza dell’Amministrazione Bianchi, sui problemi della Fondazione Comi e dell’Ospedale cittadino, in questi mesi di grande difficoltà causati della pandemia, nonostante l’ottimo lavoro da parte degli operatori socio sanitari delle due strutture. Giornalmente, sono numerose le famiglie che si rivolgono a me per avere un quadro più preciso di quanto sta accadendo da tempo nei due presidi».

Lo afferma il Capogruppo consigliare #luinesi Alessandro Casali.

«Come in passato sono e sarò sempre disponibile a far da tramite fra la cittadinanza e le amministrazioni dei due centri. Il Sindaco Bianchi, che ho più volte sollecitato sul tema ,rimane il primo responsabile della salute pubblica ed in questo difficile momento è davvero importante ricevere le giuste rassicurazioni ,informazioni ed una sua maggiore presenza».