Casciago: doni, striscioni e filastrocca per i 100 anni di Franco Pedotti

«Per me è un giorno normale, non mi aspettavo una festa del genere, grazie davvero a tutti».

Con queste semplici parole Franco Pedotti ha ringraziato gli studenti delle medie di Casciago che, insieme alle professoresse Gritti e Codispoti, al sindaco Reto e all’assessore Cantoreggi hanno voluto fargli gli auguri per il suo centesimo compleanno.

Franco Pedotti è nato a Cocquio Trevisago, durante le Seconda Guerra Mondiale è stato in Grecia da dove è poi fuggito dai tedeschi lanciandosi da un treno. La sua famiglia è composta da 2 figli, 4 nipoti e 6 bisnipoti. Ha lavorato fino alla pensione alle Poste Italiane come ispettore postale.

I ragazzi della scuola (tra i quali anche suo nipote Luca) lo hanno festeggiato con alcuni cartelli, una pergamena ricordo e una filastrocca recitata sotto la sua finestra, mentre il sindaco gli ha consegnato un dono da parte dell’amministrazione comunale: «Sono molto orgoglioso di consegnarle questo omaggio in questa data importante. Ci rivediamo il prossimo anno per festeggiare come si deve e spero senza restrizioni per il suo 101esimo compleanno», ha detto Reto.

Descritto come uomo saggio, equilibrato e lucido, a Pedotti è stata concessa anni fa l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Commosso ed emozionato, ha salutato i 26 alunni della classe di Villa Valerio, le insegnanti e i rappresentanti del Comune, abbracciandoli tutti virtualmente.