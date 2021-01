Castano Primo mette a disposizione due strutture per il vaccino Anti-Covid

«Credo che tutti abbiamo il compito di remare nella stesa direzione. La nostra amministrazione sarà in questo dalla vostra parte, pronti a mettersi al servizio. Oggi serve ripartire con più forza, con più attenzione e impegnarsi insieme».

L’amministrazione di Castano Primo è pronta a muoversi per contribuire alla campagna di vaccino Anti-Covid. Il sindaco Giuseppe Pignatiello oggi ha preso carta e penna e ha scritto ad Ats Milano e Asst Ovest Milano, per segnalare la disponibilità del Comune a contribuire, con strutture fisiche da impiegare ma anche con risorse umane.

Due le strutture individuate dal Comune e segnalati ad Ats e Asst: prima di tutto la “Casa dei castanesi”di via Moroni, l’ex edificio scolastico “già utilizzato con buoni risultati per vaccini antinfluenzali” oltre che (mostrando particolare flessibilità) per il voto referendario di settembre.

L’altro punto è la tensostruttura ubicata in via Mantegna, attualmente utilizzata per somministrazione di tamponi rapidi.

«Intendiamo inoltre metterci a completa disposizione con gli uffici comunali (Polizia Locale, Protezione civile, ufficio segreteria e tutto quanto potrebbe essere utile al fine). La nostra disponibilità è totale con l’auspicio di trovare le collaborazioni utili per facilitare e favorire il servizio migliore alla cittadinanza» dice Pignatiello.