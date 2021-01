Cento anni e ha battuto anche il Covid. Bodio Lomnago fa festa a nonno Domenico

Domenico ha da poco compiuto 100 anni. Un traguardo importante reso ancora più straordinario dal fatto che Domenico Cinieri, cittadino di Bodio Lomnago, ha sconfitto anche il Covid-19. L’amministrazione comunale ha deciso quindi di rendergli omaggio consegnandogli a casa domani, sabato 30 gennaio, una pergamena (mantenendo le distanze e in tutta sicurezza).

Lo faranno il sindaco Eleonora Paolelli e il vicesindaco Matteo Capuzzi: questa la frase riportata sulla pergamena: «“I più sinceri auguri da parte di tutta la Comunità a Domenico Cinieri per il suo 100° compleanno. 100 anni in cui ha attraversato la storia, ha affrontato e superato ostacoli ed avversità, dalla guerra al covid; ha vissuto le scoperte e conquiste più importanti di questo tempo. “Il giovane cammina più veloce, ma l’anziano conosce la strada”»

Ecco cosa la nipote racconta del nonno: “Domenico è nato a Trinitapoli (Foggia) il 7 gennaio del 1921.

Nel giorno del suo diciottesimo compleanno partì per la guerra.

Prigioniero in Libia, riuscì a scappare con alcuni commilitoni, per poi rientrare in Italia, passando per la Grecia a guerra conclusa.

Terminati gli studi in Seminario a Brescia, poi si trasferì a Milano come dirigente del petrolchimico Montedison e qui conobbe la donna della sua vita, Felicina Meroni, purtroppo scomparsa nel maggio del 2019.

Adottò nel 1958 sua figlia Mariarosa Gilodi, che gli ha dato tre splendidi nipoti: Silvia, Laura, Alberto che oggi lo ricordano con immenso amore e orgoglio.

Con la sua compagna, vengono ricordati come i “nonni” di tutti, sempre presenti e premurosi.

Nell’ultimo periodo, non senza problemi, è riuscito a vincere la “battaglia” contro il covid-19, mantenendo la promessa fatta tanti anni prima di riuscire a spegnere le cento candeline.

Forza nonnino, da sempre dichiari che saresti morto giovane, ma i primi 100 anni sono sempre i più difficili”.