“Certezze per la scuola dell’infanzia di Brunello”, al via una raccolta di firme

La scuola dell’infanzia “Rina Erica” di Brunello rischia di chiudere ma per le famiglie del paese sarebbe davvero una perdita importante. Così mamme e papà dei bambini che frequentano la materna hanno deciso di scendere in campo e di promuovere una raccolta di firme che partirà già questa sera, sabato 9 gennaio.

Alle 18 i genitori, con cartelloni e tutto il necessario per la raccolta firme, saranno fuori dalla chiesa di San Rocco, in centro paese, mentre domani mattina alle 10 saranno alla chiesa di Santa Maria.

«La scuola dell’infanzia Rina Erica di Brunello è stata gestita negli ultimi anni da una cooperativa il cui periodo di gestione scadeva a luglio 2020 – spiegano i genitori – Sin dai primi mesi dell’anno scorso ci si aspettava che il comune avviasse le pratiche per il nuovo bando di concorso, ma l’arrivo del covid 19 ha bloccato tutto. Durante l’estate la gara d’appalto non è stata svolta e la scuola, per quest’anno in via del tutto eccezionale e per motivi legati alla pandemia, gestita dalla fondazione della scuola materna di Azzate. A questo punto, dato che per il bando temiamo sia tardi, speriamo di poter usufruire della gestione di Azzate fino al prossimo anno, ciò ci darebbe la possibilità di affrontare il bando, sempre se decideranno di farlo, renderci così indipendenti e proseguire con le nostre gambe».

«Noi genitori abbiamo chiesto incontri per capire il futuro della scuola e certezze per il prossimo anno scolastico ma non ci sono state date informazioni chiare dal Comune di Brunello. Il sindaco ci ha dato vari appuntamenti poi prontamente disdetti e ad oggi siamo ignari del futuro dei nostri bimbi e di cosa ne sarà della nostra amata scuola. Pertanto – concludono i genitori – ci siamo attivati con una raccolta di firme per sensibilizzare il paese e soprattutto l’amministrazione comunale a mantenere aperta la scuola».