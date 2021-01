Dopo oltre trent’anni di attività chiude la Cartoleria Milani

Ad Alessandro e Vilma il sorriso non manca, e per chi va a trovarli, anche solo per comprare un quaderno o una matita, c’è sempre, anche sotto la mascherina.

Ma i giorni delle feste di Natale 2020 sono stati gli ultimi per la cartolibreria Milani di via San Martino, che da oltre trent’anni “presidia” con gentilezza e professionalità quella centralissima via di Varese, animandola anche attivamente, visto che sono tra i principali organizzatori della festa di san Martino. Alessandro in particolare ora è presidente dell’associazione che la organizza: «Continuerò ad esserlo, in attesa di chi vorrà sostituirmi – sottolinea Alessandro – Poi resterò nell’associazione, ma darò il mio aiuto come “operaio”».

La cartoleria chiuderà i battenti infatti poco dopo la fine della “Zona rossa”, a metà gennaio: «Per esaurire le scorte natalizie, faremo un “Fuori tutto” – spiega Vilma – Questo ci permetterà di salutare anche i clienti che passeranno da noi».

«I clienti sono come una famiglia per un commerciante e la relazione con loro sarà la cosa che sicuramente ci mancherà di più – Ha concluso Alessandro – Li conserveremo con affetto e gratitudine nei nostri ricordi».

IL SALUTO DALLA PAGINA FACEBOOK