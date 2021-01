Coelsanus in missione a Piadena per iniziare bene il girone di ritorno

Il bel successo interno con Pavia, propiziato da una prova stellare di Marco Allegretti e arrivato dopo una furibonda rimonta nei 10′ finali, ha rappresentato una grande iniezione di fiducia per Robur et Fides che si appresta a iniziare il girone di ritorno nel campionato di Serie B (girone B2) di basket.

La squadra di Guido Saibene è pronta per la trasferta di Piadena, in provincia di Cremona: un match in programma sabato 23 alle ore 18 che in caso di vittoria permetterà alla Coelsanus di rimettere in parità il bilancio vinte-perse e soprattutto di prendere la rincorsa per la seconda fase della stagione regolare. L’incontro, alla vigilia, è aperto a ogni pronostico: La MgKVis ha due punti in meno dei gialloblu in classifica, ma la graduatoria è cortissima e Piadena è “ultima tra virgolette” perché condivide la posizione con Pavia, Fiorenzuola e Olginate, la metà delle squadre che compongono il girone.

Scherzi di una stagione compressa e dal calendario ridisegnato causa Covid-19 (i gironi originali da 16 sono stati suddivisi in due gruppi da 8 squadre per ridurre il numero delle partite), nella quale è fondamentale sfruttare ogni turno, ogni periodo, ogni possesso palla per spuntare un risultato positivo.

La Robur, che ha pienamente ritrovato Allegretti e riattivato Maruca (già positivo contro Pavia) dovrà stare attenta alla voglia di rivalsa di Piadena, a secco di vittorie da tre partite e in difficoltà sul piano delle percentuali al tiro. I migliori attaccanti sono Motta e Malagoli, gli unici in doppia cifra di media a partita. Una situazione che potrebbe favorire la difesa di Saibene, arma che nelle ultime partite è risultata determinante in casa Coelsanus (Varese è la seconda in questa statistica dopo la capolista Vigevano) e che anche all’andata servì a confezionare una vittoria netta e importante. Concentrazione massima però: presentarsi nel Cremonese con un approccio troppo morbido sarebbe un peccato imperdonabile.