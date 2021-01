Il commissario cittadino della Lega Angioy critico sulla questione palaghiaccio

«Abbiamo appreso non senza stupore che sulla questione palaghiaccio, dopo tutti questi mesi, non è stato fatto nessun passo avanti – commenta Cristiano Angioy Viglio, commissario cittadino della Lega – Non solo non si è fatto nulla per garantire una sistemazione provvisoria per gli atleti e le associazioni ma a quanto pare il bando di gestione dell’area dell’antistadio a Masnago non sarà pubblicato a breve. Galimberti pare unicamente intento in una campagna di marketing personale che lo vede commentare qualsiasi episodio fuori dal territorio del Comune, dalla politica americana a questioni regionali.

Voglio però ricordargli – qualora ce ne fosse bisogno – che ha ricevuto mandato dai varesini per risolvere i problemi dei varesini.

Le associazioni sportive stanno subendo, come era ampiamente prevedibile, ingenti perdite economiche e di iscritti e ad oggi il Comune nulla ha fatto per aiutarle.

Come Lega chiediamo quindi che l’Amministrazione e il Sindaco si impegnino ad incontrare le associazioni, garantendo loro degli aiuti concreti, economici e logistici.

Meno slogan, più concretezza – conclude il Commissario cittadino della Lega – sono in gioco il futuro delle associazioni e dei nostri atleti e con loro la vocazione che vogliamo delineare per la Varese del futuro».