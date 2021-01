Como, valuta non dichiarata in dogana: tre persone nei guai

La Guardia di Finanza di Como in collaborazione con l’Agenzia Dogane e Monopoli ha “pizzicato” nel giro di pochi giorni tre persone intente a importare in Italia valuta non dichiarata. In tutto i Baschi Verdi hanno intercettato quasi 77mila euro (76.944 per la precisione) in tre distinti interventi effettuati al valico autostradale di Brogeda.

Le persone coinvolte – un cittadino italiano e due persone di nazionalità tedesca – nascondevano la valuta nel bagagliaio della propria autovettura. Tutti hanno scelto la possibilità della “oblazione immediata” che prevede per l’eccedenza valutaria superiore ai 10mila euro il pagamento di un importo corrispondente al 15% dell’eccedenza stessa. Nel complesso quindi i finanzieri hanno recuperato oltre 7mila euro.

L’opzione ha consentito alle tre persone coinvolte di estinguere immediatamente i contesti ed

evitare il sequestro della valuta che, quando operato, è sempre finalizzato a garantire il

pagamento della sanzione amministrativa eventualmente determinabile dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze nella misura che va dal 30% al 50% dell’eccedenza.