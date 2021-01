Consegna delle pergamene di benemerenza alla sezione Anps di Varese

A Palazzo Italia il Questore di Varese Giovanni Pepè, ha oggi, 19 gennaio consegnato alla Sezione ANPS (Associazione nazionale polizia di Stato) di Varese una pergamena di benemerenza.

Con questo piccolo, ma significativo gesto, si vuole esprimere il profondo ringraziamento all’opera volontaria degli appartenenti ANPS di Varese, che durante il periodo pandemico in corso hanno dato un grande contributo per la sicurezza sanitaria di tutti.

Di seguito il contenuto del compiacimento: “Per il tempo prezioso dedicato con generosità e passione, in questi difficilissimi mesi, al “servizio del cittadino”, partecipando con impegno a mantenere l’ordine e a garantire alla collettività maggiore sicurezza sanitaria, mostrando, come sempre, uno stile improntato a esemplare spirito di servizio”.