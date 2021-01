Conte al Senato per la fiducia: “Lavoriamo insieme”

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto questa mattina il suo intervento al Senato dopo la fiducia incassata (con 321 voti) ieri alla Camera. Il voto di oggi rappresenterà la prova più delicata a seguito della crisi di governo, “un passaggio fondamentale” come l’ha definito lo stesso presidente del Consiglio.

«Chiediamo – ha detto Conte in aula – un appoggio limpido, un appoggio trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico. I numeri sono importanti, oggi lo sono ancor di più. Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese ed è ancora più importante la qualità del progetto politico».

Nel suo intervento il premier ha ricordato alcuni degli interventi messi in campo per far fronte agli effetti della crisi causata dalla pandemia e non solo. Ha toccato il tema della riforma elettorale e rivendicato i progressi in materia di digitalizzazione e innovazione.

«Le nostre energie – ha puntualizzato il premier – dovrebbero essere tutte e sempre concentrate sulle risposte urgenti alla crisi che attanaglia il Paese, mentre invece così, agli occhi di chi ci guarda, dei cittadini in particolare, appaiono dissipate in contrappunti polemici e spesso sterili, del tutto incomprensibili rispetto a chi ogni giorno si misura con la paura della malattia, con lo spettro dell’impoverimento, con il disagio sociale anche psicologico, con l’angoscia del futuro. Con questa crisi, come ho detto ieri alla Camera, la classe politica tutta rischia di perdere il contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase?».

Durante la pandemia, ha sottolineato Conte, il lavoro del governo è stato difficile e «pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo una convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici».

Qui la diretta dal Senato:

“Questo Governo – ha aggiunto Conte – intende perseguire un progetto politico ben preciso, che mira a modernizzare il Paese, migliorando le sue infrastrutture materiali e immateriali, compiendo la transizione energetica e digitale, potenziando l’inclusione sociale, il tutto nel segno dello sviluppo sostenibile”.