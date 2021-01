Contributi alle società sportive di Lonate Pozzolo, il Centrodestra chiede di sapere i numeri

«Quante domande sono arrivate per i contributi alle associazioni sportive? E quanti ne sono stati concessi?». Sono alcune delle domande che il gruppo Centrodestra per Lonate pone – per via ufficiale, con interrogazione in consiglio comunale – alla amministrazione di Lonate Pozzolo.

I contributi erano stati annunciati dalla amministrazione lo scorso 1 dicembre, allo scopo di “sostenere economicamente, mediante erogazione di contributi straordinari, le associazioni sportive lonatesi che in particolare si dedicano allo sport dei minori, che svolgono la propria attività a carattere dilettantistico, senza scopo di lucro, sul territorio comunale presso gli impianti sportivi comunali”.

La scadenza fissata erano le 13 dell’8 dicembre: il Centrodestra contesta il fatto che nei fatti il tempo a disposizione per la presentazione delle domande di contributo era “molto limitato”, tenuto conto del fatto che c’erano di mezzo anche i giorni festivi. Inoltre viene contestato che dei contributi “non vi sia notizia sul sito internet del Comune, né sull’albo pretorio”.

Questi sono gli elementi raccolti in premessa all’interrogazione in consiglio comunale, attraverso cui Centrodestra per Lonate chiede di sapere ufficialmente “il motivo di una tempistica così stringete per la presentazione delle domande di contributi”, i “criteri di assegnazione”, le “forme di pubblicità e trasparenza” e, infine, appunto il totale delle domande presentate, di quelle ammesse e del “rapporto delle domande presentate con le associazioni sportive complessivamente presenti sul territorio”.

Quella sulle società sportive è solo una delle interrogazioni che Centrodestra per Lonate ha presentato per il prossimo consiglio: tra gli altri temi c’è anche il finanziamento agli alberi di Natale e la distribuzione dei calendari della Sap.