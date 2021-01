Corbo (Pd) sulla crisi di governo: «Mai più alleanze con chi antepone biechi interessi di palazzo»

Il segretario provinciale del Pd Giovanni Corbo riflette sulla situazione politica nazionale dopo il voto di fiducia incassato alla Camera ma soprattutto al Senato dal governo Conte, sostenuto anche dal suo partito: «Il Governo incassa la fiducia. 156 voti a favore, 16 astenuti e 140 contrari. È un risultato che chiaramente non fuga i dubbi sulla tenuta del Governo» – ammette Corbo.

Secondo Corbo «è evidente la volontà del Parlamento di prender tempo per valutare un nuovo perimetro della maggioranza per evitare il rischio delle urne. Ancor di più appare evidente l’illogicità di Italia Viva che anteponendo i propri interessi di parte a quelli del Paese, prima determina una crisi inspiegabile e poi, per il timore delle urne e dell’implosione del Partito, si astiene».

Il segretario del Pd prosegue definendo questa astensione «ancora più contraddittoria e rende sconfortante pensare che siamo stati costretti a rallentare il lavoro delle massime Istituzioni in piena pandemia e in una fase delicata per l’approvazione del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza fondamentale per le risorse del Recovery Plan».

Infine sottolinea il ruolo di responsabilità del suo partito e auspica che si possa ripartire con maggiore sicurezza, escludendo Italia Viva: «Il Partito Democratico ancora una volta si è fatto carico di essere un baluardo di responsabilità. Ora ci aspetta l’arduo compito di costruire una maggioranza coesa che possa garantire un’incisiva azione di Governo. Una maggioranza solida e coesa perché le sfide che attendono il Paese non ammettono alleanze con gruppi che antepongano biechi interessi di Palazzo all’interesse del Paese».