Coronavirus: 157 nuovi positivi nel Varesotto, in Lombardia 3056

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di giovedì 31 dicembre risultano 157 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

– i tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034

– i nuovi casi positivi: 3.056 (di cui 171 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti

– in terapia intensiva: 487 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)

– i decessi, totale complessivo: 25.203 (+80)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 800 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 462;

Como: 221;

Cremona: 76;

Lecco: 136;

Lodi: 77;

Mantova: 328;

Monza e Brianza: 233;

Pavia: 308;

Sondrio: 64;

Varese: 157.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 481.959 (55.312) (3.056)

Veneto: 258.680 (92.582) (4.805)

Piemonte: 198.886 (26.529) (1.058)

Campania: 191.407 (78.328) (1.734)

Emilia-Romagna: 174.141 (56.787) (2.629)

Lazio: 164.964 (76.361) (1.913)

Toscana: 120.917 (9.836) (589)

Sicilia: 94.766 (34.347) (1.122)

Puglia: 92.359 (53.913) (1.395)

Liguria: 60.881 (5.597) (412)

Friuli Venezia Giulia: 50.742 (11.753) (715)

Marche: 42.317 (11.739) (693)

Abruzzo: 35.723 (11.373) (410)

Sardegna: 31.478 (16.679) (365)

P.A. Bolzano: 29.764 (10.793) (270)

Umbria: 29.188 (3.804) (228)

Calabria: 24.265 (8.863) (345)

P.A. Trento: 22.033 (1.899) (193)

Basilicata: 10.982 (6.141) (156)

Valle d’Aosta: 7.290 (408) (17)

Molise: 6.634 (1.723) (106)

VARESE E’ LA QUINTA PROVINCIA PIU’ COLPITA D’ITALIA

Milano: 174.813 (800)

Roma: 118.740 (1362)

Napoli: 116.250 (782)

Torino: 104.638 (450)

Varese: 51.943 (157)

Verona: 50.891 (1216)

Treviso: 50.689 (1035)

Monza e della Brianza: 48.472 (233)

Padova: 46.786 (412)

Vicenza: 43.840 (724)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.