Coronavirus: nel Varesotto 498 nuovi positivi, in Lombardia 1.709

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 3 gennaio risultano 408 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 13.209 tamponi effettuati sono complessivamente 1.709 i nuovi positivi (12,9%). I guariti/dimessi sono 728.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI DI OGGI

i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001

i nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti

in terapia intensiva: 489 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.267 (-26)

i decessi, totale complessivo: 25.317 (+36)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 206;

Como: 330;

Cremona: 60;

Lecco: 21;

Lodi: 7;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 64;

Sondrio: 47;

Varese: 408