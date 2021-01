“Cuori Eroi” e Ponte del Sorriso insieme per regalare emozioni in pediatria

Quella di oggi, domenica 10 gennaio, è stata una mattinata di gioia e allegria per i bambini ricoverati nelle pediatrie di Varese e Cittiglio dove sono arrivati i “Cuori Eroi” e le educatrici del Ponte del Sorriso.

Unite dalla voglia di portare il sorriso ai più piccoli, le due onlus hanno cantato e suonato a squarciagola fuori dai reparti, tanto che anche le mamme della Terapia Intensiva Neonatale del Del Ponte si sono affacciate divertite, così come il personale sanitario dei due ospedali e, a Cittiglio, persino alcuni pazienti. Neanche il freddo di gennaio ha fermato la “speciale missione” di supereroi come Batman, Robin e Spiderman, che, accompagnati da principesse e personaggi delle fiabe, hanno rivolto un saluto incoraggiante a tutti i bambini avvicinatisi alle finestre.

«Il covid impone la distanza del corpo e del respiro, ma sguardi, cuori ed emozioni possono incontrarsi ed incrociarsi per dar vita ad una relazione che, seppur breve e senza contatto, può comunque essere significativa e regalare un momento di spensieratezza – commentano i protagonisti della giornata – È stato un po’ più complicato a Varese per l’altezza e la tipologia strutturale e un po’ più facile a Cittiglio, ma la battaglia per salvare il sorriso dei bambini in ospedale è stata vinta. Tutti super felici, tranne un piccolo che si arrabbiato tantissimo perché mancava Super Mario, il suo personaggio preferito».