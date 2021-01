Dairago, donazione al San Matteo di Pavia in memoria di Alessia Stefanoni

Tre carrelli medicali, quattro frigoriferi e quattro televisori per il reparto di Ematologia dell’Ospedale San Matteo di Pavia. Il ricordo di Alessia Stefanoni, 23enne di Dairago venuta a mancare a maggio a causa di una leucemia, è più vivo che mai e la onlus nata a luglio e “inaugurata” ad ottobre in sua memoria, “Le Sfumature di Alessia”, a dicembre è riuscita a muovere i primi passi nella direzione tracciata dalla giovane: dare maggior confort a degenti e personale del reparto che l’ha curata.

Poco prima di Natale l’associazione ha infatti consegnato al reparto tre carrelli medicali completi di saturimetro professionale, che però non sono ancora diventati “operativi” a tutti gli effetti in attesa dell’ok della commissione donazioni del San Matteo. «Per ogni bene acquistato è necessario seguire un iter burocratico che prevede anche la consegna di schede tecniche e certificazioni – spiega Sabrina Ceriotti, la mamma di Alessia -: solo a quel punto i beni donati possono effettivamente essere utilizzati in reparto. Con il Covid, poi, tutto è diventato più lento, ma speriamo comunque che per fine mese la procedura sia conclusa».

E per il reparto di Ematologia è già pronto anche un altro “pacco dono”: quattro frigoriferi e quattro televisori per le stanze dei pazienti, che saranno consegnati non appena sarà andata in porto la pratica per i carrelli medicali. Era stata Alessia stessa che durante i ricoveri al San Matteo aveva notato che questo materiale serviva al reparto ed era stata chiara: niente fiori ma una raccolta fondi per l’Ematologia, per pazienti ed infermieri. E così la mamma ha fatto: «Appena ce n’è stata la possibilità, dato che Alessia me l’aveva chiesto espressamente, ci siamo dati da fare per esaudire il suo desiderio. Quando consegneremo anche i frigoriferi e le televisioni parleremo con il primario e valuteremo se il reparto ha altre necessità. Altrimenti potremmo ad esempio aiutare anche l’ematologia oncologica sempre dell’Ospedale San Matteo o altre associazioni».

La raccolta fondi, intanto, rimane aperta e sta andando molto bene: basti pensare che nel periodo di Natale diverse famiglie, dopo tombolate o partite a carte online, hanno deciso di devolvere alla onlus le “vincite” e tanti amici di Alessia hanno rinunciato a scambiarsi regali tra loro scegliendo invece di donare il denaro all’associazione. La onlus, nonostante la pandemia, rimane attiva grazie alla tenacia di mamma Sabrina, tra i soci fondatori insieme a sua sorella e suo cognato, che pur di avviare il progetto nei mesi scorsi è andata fino all’Agenzia delle Entrate di Genova per la registrazione. «Mia figlia è sempre stata molto attiva – conclude Sabrina Ceriotti -, continua ad esserlo anche ora e tiene attiva anche me».

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi, può farlo con bonifico bancario alla banca BCC di Busto Garolfo, al conto corrente intestato a “Le sfumature di Alessia” (IBAN IT42T0840432690000000028897).