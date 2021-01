Dalla Provincia un milione di euro per la ciclopedonale del Lago di Comabbio

Un milione di euro per la ciclopedonale del Lago di Comabbio. Questa la cifra che nel 2021 sarà stanziata dalla Provincia per il rifacimento della passarella in legno sul lago, la scorsa estate chiusa per un tratto per motivi di sicurezza. A dare l’annuncio i – cinque – Comuni che si affacciano sul lago e che riportano il messaggio ricevuto della Provincia:

«La Provincia di Varese – si legge sulle pagine social delle amministrazioni locali – ci ha comunicato che nel redigendo Piano Triennale Opere Pubbliche della Provincia di Varese è stata stanziata, sull’annualità 2021, la somma di Euro 1.000.000,00 per il rifacimento della passerella ciclopedonale sul lago di Comabbio».

«Si tratta di un intervento complesso – spiega la Provincia -, per il quale risulta doveroso fare approfondite valutazioni per decidere in che modo intervenire in maniera definitiva, valutando anche la possibilità di impiegare materiali alternativi rispetto a quelli già utilizzati non soggetti a fenomeni di degrado nel tempo a causa dell’acqua».