Dall’albero addobbato al libro inedito: i bambini celebrano la Giornata della memoria

L’albero della piazza principale addobbato a tema, un libro fatto di disegni e diritti universali, poesie, letture ad alta voce, testimonianze e un celebre “Discorso all’umanità”. Sono tante le attività promosse dalla scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo in occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio.

Coinvolti nell’iniziativa sono tutti bambini della scuola che nelle scorse settimane hanno affrontato il tema della Shoah in classe, ciascuno con modalità proprie all’età, e preparato diversi lavori sul tema. A cominciare dalle farfalle e dai fiori con frasi di scrittori che hanno vissuto sulla propria pelle tutto il dramma di quella tragedia come Anna Frank, Liliana Segre, Primo Levi. Saranno questi fiori e queste farfalle ad addobbare l’albero di piazza Libertà (come ispirato dal libro “L’albero della memoria” di Anna e Michele Sarfatti, in foto) il 27 gennaio, per condividere con tutti i cittadini la Giornata della memoria.

Sempre mercoledì mattina i bambini parteciperanno con letture a tema a una piccola cerimonia in cui presenteranno “Il libro della memoria” realizzato da loro, assieme alle maestre, con una serie di disegni e parole che raccontano l’imprescindibilità dei diritti di ogni essere umano.

Ne consegneranno una copia a Silvana Vanetti, già sindaco di Inarzo dal 1993 al 2001 e figlia di Giulio Vanetti, deportato nel campo di concentramento di Katowice dal 1943 al 1945.

Al termine della cerimonia verranno lanciati nel cielo palloncini neri e gialli, simbolo dell’oscurità e della luce di speranza.