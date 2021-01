Dalle rive del Lago Maggiore Willy Wonka e La fabbrica di cioccolato di Lego

Trovarsi immersi nelle magiche e dolci atmosfere del film La fabbrica di cioccolato diretto da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Willy Wonka oggi è possibile grazie all’idea di Roberto Ceruti da Ispra che ha realizzato “Charlie and the chocolate factory” interamente con i mattoncini Lego.

Con i cosiddetti brick, ha ricreato con assoluta precisione i protagonisti e le deliziose ambientazioni del film, compresa la cascata di cioccolato funzionante.

L’artista non è nuovo a progetti Lego per bambini; potete vedere le sue opere alla pagina Facebook BRICKUP .

Ora, il sogno di Roberto è quello di far diventare la sua creazione un vero e proprio prodotto certificato Lego, per la gioia di milioni di bimbi appassionati e non solo; ancora oggi tantissimi adulti amano ammirare e dilettarsi con quei mattoncini di plastica.

Per sostenere Roberto e la sua idea si può votare cliccando qui. Riusciamo ad arrivare a 10mila voti?