Danneggiò la casetta di Natale a Taino, incastrato dalle telecamere

Sanzionato il vandalo che la notte di Capodanno danneggiò a Taino la casetta di Babbo Natale addobbata dai commercianti e artigiani del paese per le festività.

A “incastrare” un ragazzo sono state le telecamere di videosorveglianza posizionate in Piazza Pajetta e gli agenti della Polizia Locale che hanno riconosciuto il responsabile dopo un lungo lavoro di consultazione, incrociando le varie immagine del sistema.

Dalle immagini è stato infatti possibile individuare il ragazzo in compagnia di altri giovani in piena notte: tutti sanzionati con una pena pecuniaria da 800€ per aver violato il coprifuoco e per aver creato assembramento. Sanzionato anche per la violazione alle norme del regolamento per la tutela della sicurezza, della convivenza urbana e per aver danneggiato un’opera di pubblico interesse, l’autore del gesto dovrà ripagare le spese di riparazione necessarie al ripristino della casetta.