Degenza in un covid hotel per il paziente positivo alla variante brasiliana

Sta bene e sarà probabilmente spostato in un covid hotel il paziente ricoverato nel reparto infettivi dell’ospedale di Varese perché positivo alla variante brasiliana. L’uomo, di ritorno dal Brasile, era atterrato a Madrid con il tampone negativo. Una volta in Italia, però, ha avuto lo scrupolo di rivolgersi ugualmente al suo medico curante che lo ha segnalato ad Ats Insubria. Da qui la richiesta di indagine ulteriore e la richiesta di sequenziamento nel laboratorio di microbiologia del professor Maggi al Circolo di Varese, incaricato di analizzare i ceppi virali in circolazione nel nostro territorio e in Canton Ticino.

Quell’eccesso di scrupolo ha così permesso ai sanitari di intervenire con tempestività ricoverando lui e isolando i suoi famigliari che sono stati sottoposti ad analoghe indagini, attualmente ancora in corso perché il processo per sequenziale la variante è più complesso.

L’individuazione del passeggero positivo è poi stata segnalata alla Sanità aerea che si è attivata per convocare quanti erano sullo stesso volo, viaggiando nelle file limitrofe.

LE REGOLE PER CHI RIENTRA DALL’ESTERO

Chi rientra dall’estero è obbligato a fare la segnalazione all’autorità sanitaria del territorio: Ats Insubria ha messo a disposizione un portale dove chiedere direttamente il tampone. Fondamentale, inoltre, la collaborazione con la medicina del territorio: « Nel caso del paziente ricoverato, è stato il suo scapolo ma anche l’intuizione del medico curante a permettere di individuare la variante» ha commentato il direttore sanitario Giuseppe Catanoso. (TUTTE LE INFO)