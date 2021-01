DigitalScape New Edition: un’avventura senza fine. Riuscirete a trovare l’uscita?

Lo scorso 11 gennaio è tornato, con il nome di DigitalScape New Edition, il progetto DigitalScape.

DigitalScape New Edition è un gioco che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali degli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado e risvegliare il loro senso civico.

Il progetto Digitalscape è nato nella primavera del 2020 dalla collaborazione tra MIUR, Fondazione Merlini, Equipe Formativa Territoriale della Lombardia, Skuola.net e Polo Innovazione Digitale.

Il gioco, a cui si può partecipare previa iscrizione gratuita, è strutturato come una Escape Room.

Ogni studente sceglie un personaggio avatar con il quale affrontare delle prove, individuali o di gruppo, per uscire dalla Escape Room e vincere. Le prove da affrontare riguardano le aree del Framework Europeo DigComp , un modello attraverso il quale si valutano le competenze digitali dei cittadini.

Il modello contiene 21 competenze suddivise in 5 aree: informazione, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e Problem-solving. Tutto questo nasce dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che hanno portato una serie di cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Queste tecnologie sono alla portata di tutti, nonostante non tutti posseggano le competenze necessarie per il loro uso. Per questo motivo, per valutare le competenze digitali dei cittadini, è stato creato il modello DigComp.