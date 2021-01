Domenica 17 gennaio sarà ricordato, in silenzio, il partigiano Angelo Pegoraro

Anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti-Covid e con modalità di partecipazione online, l’Anpi di Gallarate “tenendo fede ad una tradizione pluriennale mai venuta meno” ricorda il sacrificio di Angelo Pegoraro, giovanissimo partigiano ucciso a tradimento i 16 gennaio 1945 tra le case operaie del rione Cascinetta.

Domenica 17 gennaio, alle 11, una delegazione ristretta dell’Anpi raggiungerà il cippo che ricorda il partigiano, nel cortile delle case al 51 della via che oggi porta il nome di Pegoraro: qui si terrà il momento di commemorazione, con la posa della corona ma senza discorso ufficiale. Il breve momento sarà comunque trasmesso dalla pagina facebook Anpi Gallarate, come già avvenuto in occasione della commemorazione di Luciano Zaro nell’autunno scorso.

La commemorazione – spiega la nota di Anpi – rinnova e ribadisce “i valori di Libertà, Pace e Democrazia che sono alla base della convivenza civile, disciplinati ed esaltati nella Carta Costituzionale, alla cui nascita anche il sacrificio di Angelo Pegoraro contribuì nella forma più alta”.”Oggi, nella piena recrudescenza di un fascismo evidente che alza la testa, non possiamo che trarne ancora la lezione di sempre: la pace come baluardo della barbarie, l’Antifascismo come veicolo dei valori che hanno guidato i combattenti per la libertà e la democrazia”