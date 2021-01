Economia circolare e gestione d’impresa: incontro online con la Liuc

La transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare rappresenta sia un imperativo che una sfida per le imprese che la devono realizzare. Innovazione, cambiamento del modo di pensare e nuovi modelli di business circolari si renderanno necessari per raggiungere un obiettivo da cui dipende l’avvenire di tutti.

E’ questo il tema della prima Conversazione in Biblioteca del 2021, in programma mercoledì 13 gennaio alle 17, dal titolo “Economia circolare e gestione d’impresa: un nuovo approccio industriale per i manager di domani”, in occasione della pubblicazione del libro “Economia Circolare e Management: un nuovo approccio industriale per la gestione d’impresa”, a cura di Alessandro Creazza, Emanuele Pizzurno e Andrea Urbinati, edito da Guerini next.

L’incontro, introdotto dal Rettore Liuc Federico Visconti e moderato da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire, vedrà l’intervento di Lorenzo Solimene, Associate Partner Sustainability Services di KPMG Advisory e Massimiano Tellini, Global Head Circular Economy di Intesa San Paolo, e per Liuc Alessandro Creazza, docente di Logistica e Supply Chain Management, Emanuele Pizzurno, docente di Industrial Design, Andrea Urbinati, docente di Analisi Strategica e Progettazione Organizzativa e Raffaella Manzini, direttore della Scuola di Ingegneria Industriale.

