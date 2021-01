Emanuele Nazzareno protagonista del primo concerto 2021 del Puccini

Primo appuntamento del 2021 per “Virtuose e Virtuosi in Virtuale”, questa sera, 11 gennaio, alle 18.30: protagonista il giovane Emanuele Nazzareno.

Il concerto viene trasmesso dal canale Youtube del conservatorio Puccini di Gallarate, qui.

Il progamma:

L. Van Beethoven: Sonata in Fa minore op. 2 n. 1, I. Allegro

L. Van Beethoven: Sonata in Fa minore op. 2 n. 1, II. Adagio

L. Van Beethoven: Sonata in Fa minore op. 2 n. 1, III. Minuetto. Allegretto

L. Van Beethoven: Sonata in Fa minore op. 2 n. 1, IV. Prestissimo

F. Chopin: Studio op. 25 n. 2

F. Schubert: Improvviso op. 90 n. 4

A. Khachaturian: Toccata

Emanuele Nazzareno

Nasce a Gallarate il 13 Luglio 2006. Inizia a suonare il pianoforte nel 2009. Dal 2011 studia con Emidio De Ambrosis e dal 2013 presso il Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate prima sotto la guida di Sabrina Dente e dal 2018 di Irene Veneziano; nel 2019 supera l’esame del periodo intermedio dei Corsi Preaccademici con 10 e Lode. Attualmente frequenta il secondo anno del Propedeutico.

Dal 2016 al 2018 segue corsi di perfezionamento con Marcella Crudeli, Vincenzo Balzani, Olga Dzorenko e Sabrina Dente. Si iscrive nel 2017 all’EPTA Italy e supera gli esami dell’anno 2018 con punteggio 95/100, dell’anno 2019 e dell’anno 2020 con risultato “Eccellente”. Nel 2018-2019 e nel 2019-2020 frequenta a Roma il Magisterium di approfondimento musicale pianistico sotto la guida del Maestro Marcella Crudeli e supera gli esami finali con il giudizio “Eccellente” nella prima edizione e punteggio di 98,2/100 nella seconda.

Partecipa dal 2014 a concorsi di pianoforte nazionali ed internazionali tra i quali: 1°Concorso Pianistico Nazionale Villa Oliva, Cassano Magnago, 2014–1°Premio Assoluto; 2°Concorso Pianistico Nazionale Villa Oliva, Cassano Magnago, 2015–1°Premio; 14° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Riccione, 2016–1°Premio; 8°Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Giovani Musicisti Città di Treviso, 2016–1°Premio Assoluto; 28°Concorso Nazionale Acqui Terzo Musica, 2016–1°Premio Assoluto; 7°Concorso Internazionale Premio Crescendo Città di Firenze, 2016–1°Premio Assoluto; 6°Concorso Internazionale Andrea Baldi Città di Bologna, 2016–1°Premio; 3°Concorso Nazionale “Villa Oliva”, Cassano Magnago, 2016–1°Premio; 10°Concorso Internazionale di Pianoforte Città di Nizza, Costa Azzurra, 2016–1°Premio Assoluto con nomination all’unanimitè; 4°Concorso Internazionale di Pianoforte Cesar Franck di Bruxelles, 2016-Finalista; 16°Concorso Internazionale di Musica “Città di Caserta”, 2017–1°Premio e assegnazione dal Real Circolo Francesco II di Borbone del Premio Speciale Duca di Noto; 26°Concorso Internazionale “Riviera della Versilia” “Daniele Ridolfi”, 2017–1°Premio; 4°Concorso Pianistico Nazionale “Villa Oliva”, Cassano Magnago, 2017–1°Premio Assoluto e Vincitore Assoluto del Concorso ex equo; 26°Concorso Pianistico Internazionale di Roma, 2017 –3°Premio; 30°Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga”, 2017–1° Premio; 13°Concorso “Musica Insieme”, Musile di Piave 2018–1°Premio; 1°Concorso Internazionale, Città di Oleggio, 2018–1°Premio; 3°Concorso Music in the World, Roma 2018–1° Premio; 7°Concorso Pianistico Nazionale Villa Oliva, Cassano Magnago, 2020–1° Premio.

Il Comune di Cavaria gli assegna il Premio Mia Martini per giovani talenti nel 2018.

Si esibisce come pianista solista: a Livorno per l’VIII edizione della stagione concertistica “Ospedali in Musica”-2017; ad Albizzate per l’inaugurazione della mostra Guercino-Sirani-2018; a Gallarate per la stagione musicale “Donatori di Musica al Camelot”-2018; a Novara per “Giovani Talenti in concerto”-2019; presso la Sala Piatti di Bergamo per la 115° stagione concertistica della Società del Quartetto-2019; a Gallarate presso il Teatro del Popolo per la stagione Gallarate Classic-2019, a Roma presso il Teatro di Marcello per la stagione “Concerti del Tempietto”-2019, a Milano presso l’Auditorium G.Gaber-Ottobre 2020, a Roma per la stagione concertistica “Vivona in Musica”-Ottobre 2020.

Si esibisce come solista e a quattro mani con il Maestro Marcella Crudeli a Roma presso la Sala Baldini del Teatro Marcello-Ottobre 2019 e presso il Liceo Vivona a Roma in occasione della “Giornata della Memoria”-Gennaio 2020.

Si esibisce con l’orchestra ICNT “I concerti nel tempio” diretta dal Maestro Daniele Camiz presso la Chiesa Valdese di Roma per la VI stagione de “I concerti nel Tempio”-2019 e presso l’Auditorium Santa Maria in Grandi dell’Università della Tuscia di Viterbo per la XIV Stagione Concertistica pubblica-2019, presso il Museo delle Civiltà a Roma-Ottobre 2020.