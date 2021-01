Eolo-Kometa, calendario da rifare: il covid cancella le corse spagnole

Cambia per cause di forza maggiore il calendario agonistico della Eolo-Kometa, la squadra di ciclismo professionistico basata a Busto Arsizio che proprio domenica scorsa ha fatto il proprio esordio assoluto in gara ottenendo un sesto posto alla Clasica Valenciana con Luca Pacioni.

La situazione del Covid-19, preoccupante in diverse zone della Spagna, ha infatti causato la sospensione delle due interessanti corse a tappe alle quali era iscritta la formazione diretta da Ivan Basso: la Vuelta Valenciana (3-7 febbraio) e la Vuelta Andalusia-Ruta del Sol (17-21 febbraio). Quest’ultima potrebbe essere riposizionata nel mese di maggio.

Nel calendario iberico in questa prima parte di stagione rimane per il momento in programma solo una gara, la Clasica de Almeria, prova di un giorno che si dovrebbe disputare il 14 febbraio. Condizionale d’obbligo perché non si esclude che anche questo appuntamento possa saltare a causa della pandemia. La Eolo-Kometa, comunque, è iscritta e ha già diramato le convocazioni (di massima: i nomi possono cambiare sino alla sera precedente). Il team azzurro dovrebbe schierare i due italiani Wackermann e Fortunato, i britannici Archibald e Christian, l’ungherese Fetter, lo spagnolo Gravalos e il portoghese Viegas.

Si corre invece domenica 31 in Francia con il Gran Premio Marsigliese, gara di esordio per il tainese Alessandro Covi (QUI la sua intervista per VareseNews). Il 22enne varesotto della UAE Team Emirates avrà per capitano un altro azzurro, Matteo Trentin; in squadra anche un terzo italiano, Oliviero Troia. Sei le squadre del World Tour in competizione, qualche buon nome ma pochi “big”.

La corsa avrà partenza e arrivo a Marsiglia con però nel mezzo un percorso con strappi e strappetti che prevede anche tre gran premi della montagna, salite di moderata difficoltà che però, a inizio stagione, potrebbero fare selezione. Chilometraggio di poco superiore ai 170 Km, non moltissimi ma anche in questo caso, trattandosi di una gara d’esordio, potrebbero incidere sul risultato finale.