Ezio Rossi arrabbiato: “Partita da pari, ma stufo di arbitri che vengono a farsi belli a Varese”

Partita nervosa per mister Ezio Rossi (foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews), che incassa la sconfitta del suo Varese 1-0 contro la Folgore Caratese e anche un’espulsione per proteste. L’analisi della gara del tecnico biancorosso parla molto anche della direzione arbitrale: «È stata una partita meno bella rispetto alle ultime, sarebbe stata da 1-1, ma sono stufo di vedere arbitri che vengono a farsi belli a Varese, l’unico campo in questo girone sul quale possono fare bella figura. Se c’à un rigore al primo secondo si dà. Nessuno ci ha regalato nulla, vogliamo regali, ma non devono venire a fare i protagonisti perché per la prima volta nella loro vita arbitrano in uno stadio vero. Anche il recupero doveva essere più lungo, magari non avremmo mai segnato, ma è stata la. gestione della partita sbagliata. Poi quando sei ultimo in classifica ti arrabbi di più e non è solo colpa dell’arbitro se abbiamo perso».

Una prestazione che comunque non soddisfa il mister: «Sicuramente la prestazione non è stata come le ultime, contro una squadra che per esperienza e fisicità è importante, forse la più quadrata incontrata fino ad ora. L’ingresso di Sow ci ha dato più fisicità ma potevamo giocare di più la palla, anche se quando perdi viene quasi naturale cercare il lancio lungo.