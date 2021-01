Il Fai festeggia i 10 anni della ristrutturazione della Pensilina del tram di Velate

Da dieci anni la Pensilina del vecchio tram di Velate è curata dal Fai. Era infatti il 21 gennaio 2011 quando il Fondo Ambiente Italiano, grazie alla campagna “I Luoghi del Cuore”, divenne a tutti gli effetti un Bene Fai.

A ricordare questo anniversario è Guglielmo Piatti, Referente per la Torre di Velate e la Pensilina del Tram – Delegazione FAI di Varese.

Dieci anni fa la Pensilina posta all’incrocio tra Via Adige e la strada che sale al Sacro Monte passava di mano: con una donazione entrava a far parte della famiglia dei Beni FAI. La campagna “i luoghi del cuore” era avviata da pochi anni e con una vivace battaglia promossa dalla Delegazione FAI di Varese e dal Centro Culturale di Velate ottenne rapidamente il 35º posto su 100 partecipanti. Un grande successo!

Si voleva salvare un manufatto provato dalle ingiurie del tempo che però conteneva un significato importante. La testimonianza di un’epoca in cui i tram attraversavano in lungo e in largo la provincia di Varese e costituivano un indispensabile mezzo di trasporto per il turismo del territorio. I tram scomparvero nel 1953 e poco rimase a testimoniare quel periodo di sviluppo economico e di passione civile. Da quel momento anche la Pensilina cessò il suo scopo e fu abbandonata a se stessa e all’incuria. Quando arrivò al FAI, come spesso ricorda Marco Magnifico in occasione delle donazioni, si reggeva a stento: la stabilità ormai compromessa ne preannunciava la definitiva scomparsa. L’esigenza di restaurare il piccolo edificio era urgente e poiché, come è stato detto “ il mezzo migliore per conservare un manufatto è quello di trovargli una destinazione”, si è pensato ad un nuovo e più ampio uso: si è confermata la funzione di sosta e di stazione restaurando le vecchie panchine, si è dotata di una fontanella e quindi la Pensilina, come luogo del cuore, è diventata uno spazio di pausa e di riflessione sulla verde bellezza del luogo e sull’acqua, bene prezioso, un tempo sacro alle Ninfe, come cita la scritta sulla pietra della fontanella.