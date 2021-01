Ferno fortunatissima alla Lotteria Italia, la Lega presenta una nuova interrogazione

«L’anno passato il deputato leghista Matteo Bianchi lo aveva ironicamente predetto:”se per voi non c’è nessuna irregolarità, quella ricevitoria diventerà la nuova Mecca della lotteria”. Detto, fatto! Un biglietto vincente da 25mila euro anche quest’anno, dopo i ben tre biglietti estratti nel 2020».

Il Comune fortunatissimo è Ferno: un fatto alquanto bizzarro che ha colto l’attenzione dei deputati Leonardo Tarantino e Matteo Bianchi, che hanno presentato anche in questa circostanza una interrogazione al Ministro competente per chiedere le verifiche del caso e sgombrare il campo da qualsiasi ombra sull’estrazione.

«Nella speranza che quest’anno non arrivino risposte di circostanza» dicono i parlamentari, eletti nei collegi di Busto Arsizio e Gallarate, il territorio intorno a Malpensa. Tra le ipotesi dietro alla “fortunatissima” Ferno c’è anche la possibilità che in realtà la vendita in territorio fernese ci sia in realtà Malpensa: il terminal 1 dell’aeroporto rientra infatti nel Comune di Ferno.