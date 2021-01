Una Ferrari iridata per Alessio Rovera: il varesino disputerà il Mondiale Endurance

Dopo aver “intascato” due preziosi e prestigiosi titoli italiani assoluti gran turismo – quello “Sprint” del 2019 e quello “Endurance” del 2020 – per Alessio Rovera si aprono le porte del Mondiale FIA WEC a bordo, di nuovo, di una Ferrari 488 del team AF Corse che rappresenta l’emanazione sportiva semi-ufficiale del Cavallino Rampante.

Un salto verso l’alto meritato per il 25enne di Casbeno, rivelatosi uno dei maggiori talenti emergenti nel panorama italiano degli ultimi anni grazie anche alla capacità di adattarsi rapidamente alle vetture a sua disposizione: Rovera ha infatti vinto con Porsche (la Carrera Cup monomarca) e Mercedes prima di approdare sulla Rossa di Maranello con cui prenderà il via alla competizione iridata “endurance” 2021 nella categoria GTE.

Un campionato di grande prestigio che si articola su sei gare compresa la celeberrima 24 Ore di Le Mans, il leggendario appuntamento in terra francese che è in calendario il 12 e 13 giugno prossimi. Il team AF Corse allestirà una Ferrari 488 GTE (già noto anche il numero: l’83), versione leggermente diversa di quella GT3 con cui Alessio ha conquistato il titolo tricolore; il pilota varesino ha però già esperienza con questa vettura perché nel 2020 ha preso parte alla “4 Ore di Portimao” (nel campionato ELMS) risultando subito velocissimo tanto da stabilire il record della pista nella propria categoria. Nel mondiale WEC Rovera sarà affiancato da due compagni di squadra esperti e vincenti, il danese Nicklas Nielsen e il francese François Perrodo: quest’ultimo era già parte delle equipaggio di Portimao.

«Sono felice, emozionato e motivato perché tornerò a competere a livello internazionale in pianta stabile e questa volta non soltanto in Europa. Addirittura mi attendono il Mondiale e la 24 Ore di Le Mans. È una grande opportunità visto il prestigio del campionato e dei costruttori e team presenti, oltre che per il fatto di parteciparvi con la Ferrari e con una squadra e dei compagni già vincenti e di alto profilo. Sono sicuro che lavorare al loro fianco sarà un privilegio, oltre che un’esperienza formativa in un momento cruciale della mia carriera sportiva. Dovrò anche ambientarmi in fretta e imparare nuovi circuiti. Questo aggiunge sale alla sfida, quindi il primo obiettivo sarà dare il meglio di me per fornire un contributo di rilievo nella ricerca dei risultati».

Il calendario del FIA WEC prevede un esordio relativamente vicino nel tempo: il 19 marzo negli USA c’è infatti la 1000 Miglia di Sebring, prima prova stagionale, che sarà preceduta dai test ufficiali fissati per il fine settimana precedente. Il 1° maggio è invece in programma in Belgio la “6 Ore di Spa” mentre il pezzo forte della stagione è la già citata 24 Ore di Le Mans di metà giugno. Per Rovera sarà particolarmente interessante il turno successivo, la “6 Ore di Monza” (18 luglio) sulla pista a cui è più affezionato. Gli ultimi due appuntamenti sono invece extraeuropei: il 26 settembre ci sarà la “6 Ore del Fuji” in Giappone mentre il 20 novembre la chiusura con la “8 Ore del Bahrain”. Un programma duro e affascinante nello stesso tempo che, però, lascerà a Rovera la possibilità di un programma parallelo in pista, forse ancora sui palcoscenici nazionali. Per il momento però ulteriori impegni non sono stati resi noti.

