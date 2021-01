Festa di Sant’Antonio, l’Arcivescovo Delpini benedice gli animali in fattoria

Benedizioni in cascina per gli animali della fattoria nel primo Sant’Antonio Abate celebrato ai tempi della pandemia da Coronavirus.

Sabato 16 gennaio 2021, l’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini per il tradizionale appuntamento si recherà alle ore 8 presso l’azienda agricola La Fattoria, in via Sant’Elisabetta 44 a Bettola di Pozzo d’Adda in provincia di Milano.

«Sua Eccellenza – spiega la Coldiretti Lombardia – arriverà a Bettola dopo aver visitato, alle ore 7, la cascina Cavallasco nel vicino comune di Vaprio d’Adda. Saranno presenti anche il presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, e il presidente di Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza Alessandro Rota».

«Simbolicamente – spiega la Coldiretti Lombardia – l’Arcivescovo andrà in due aziende dove si allevano maiali, mucche da latte e da carne, che sono tra i settori più colpiti dagli effetti provocati dall’emergenza sanitaria con un calo dei prezzi riconosciuti alla stalla a fronte di un aumento dei costi di produzione. Per l’occasione sarà divulgato il report “La fattoria lombarda”. Un modo per celebrare una ricorrenza importante per il mondo agricolo – conclude la Coldiretti Lombardia – nel rispetto delle limitazioni e delle misure anti contagio imposte dalla pandemia».

Sabato 16/1, ore 8, agriturismo La Fattoria – Pozzo d’Adda (MI)

S. Antonio, benedizioni in cascina con l’Arcivescovo di Milano Delpini