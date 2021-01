Fontana: “Lombardia verso zona rossa ma non ce lo meritiamo, ho chiesto altri controlli”

«La Lombardia non si merita la zona rossa». Nel giorno in cui dovranno essere stabilite la classificazione delle regioni secondo i parametri fissati dal Governo il Presidente Attilio Fontana lancia un appello al ministro affinché la Lombardia non sia classificata, come attualmente sembra previsto, come area rossa (la più stringente tra le fasce di limitazioni previste).

«C’è qualcosa che non funzione nella determinazione dei parametri perché siamo in una fase in cui stanno i numeri dei contagi e invece c’è il rischio che entriamo in zona rossa – ha detto il Presidente dopo aver parlato con il ministro Speranza -. La considererei una punizione che la Lombardia non si merita, perché abbiamo fatto sacrifici e la zona rossa è estremamente penalizzante».

«Queste – ha spiegato Fontana – sono le critiche che ho sostenuto con Speranza. Anche perché il conteggio dell’RT con la quale vengono classificate le zone si riferisce a dati vecchi, se c’è stata un’evoluzione non viene presa in considerazione. Speranza mi ha detto che farà ancora ulteriori verifiche».

Secondo quanto comunicato dal Presidente al momento la Lombardia sarebbe in procinto di entrare in zona rossa, il che fermerebbe anche la ripartenza delle scuole come invece era previsto per il prossimo lunedì.