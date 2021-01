Fontana “mette le mani avanti”: “La Lombardia potrebbe tornare in zona rossa”

L’appuntamento era per la presentazione istituzionale del punto vaccinale all’Istituto Molina, ma l’occasione per chiedere al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana maggiori informazioni sulla situazione delle chiusure nella Regione era troppo importante: e le risposte giunte dal Governatore sono di quelle che non lasciano tranquilli i lombardi.

«I prossimi colori si decideranno venerdì prossimo, quindi per tutta la prossima settimana la Lombardia sarà arancione – ha spiegato infatti Fontana – Dovremo poi però capire se l’RT e gli altri parametri che determinano il colore peggioreranno o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, poichè siamo vicini al limite, c’è la possibilità che da venerdì di settimana prossima scatti il rosso. Anche perché dall’inizio di dicembre l’indicazione dei parametri è stata resa più rigorosa: mentre l’RT che determinava la zona arancione arrivava a 1 e 50, ora è stato abbassato a 1,25. E i dati che non scendono indicano che dobbiamo continuare prestare attenzione, che non possiamo ritenere che il problema sia risolto».

A poche ore dalle proteste a Milano contro la decisione di continuare a tenere chiuse le scuole superiori, anche la domanda su cosa si può fare per riportare la normalità nell’istruzione secondaria è stata rivolta al presidente di Regione Lombardia: «Sono assolutamente cosciente che le scuole debbano essere riaperte – ha risposto – Ma possono essere riaperte solo in una situazione di assoluta sicurezza: per sè stessi ma anche perchè possano evitare di contribuire involontariamente a diffondere il virus. Del resto, mi sembra che tanti altri miei colleghi abbiano assunto lo stesso provvedimento. Oltretutto, da una recente indagine svolta nella nostra regione risulta che purtroppo la fascia di età dai 14 ai 19 anni è una di quelle in cui è alta la percentuale delle persone che hanno pochi sintomi ma sono comunque portatori del virus e che quindi contribuiscono a diffonderlo».