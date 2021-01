Forza Italia Varese: “Diamo il nostro contributo per la riforma sanitaria”

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese si è riunito, via Zoom, nella giornata di ieri per discutere e condividere i punti salienti di un articolato documento stilato dal suo dipartimento provinciale sanità coordinato da Nicola Mucci.

Il documento elaborato finora si prefigge diversi punti strategici fra cui, in primis, quello di analizzare una serie di criticità riguardanti l’organizzazione sanitaria del modello lombardo dopo l’approvazione della riforma Maroni del 2015 e, in secundis, quello di avanzare proprie proposte concrete per rendere maggiormente efficiente l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari regionali.

L’atto discusso ieri sarà ulteriormente arricchito anche in considerazione di alcuni interventi emersi nel corso del dibattito tra i quali quelli del nostro commissario, Sen. Giacomo Caliendo, e dell’On. Giusy Versace.

Una volta conclusi i lavori di redazione, il contributo sarà inviato, per conoscenza, all’assessore regionale Moratti e condiviso e presentato in modo pubblico.