Forze fresche alla polizia locale: sette nuovi vigili per Varese

Arrivano “forze fresche” alla polizia locale di Varese: sono stati in sette a vincere il concorso per l’assunzione dei nuovi vigili del capoluogo, e ora, dopo gli opportuni corsi di addestramento, sono pronti per il controllo della città.

Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Daniele Zanzi durante la seduta del 25 gennaio della commissione Sicurezza e Polizia locale: «Hanno vinto il concorso in sette, il più giovane ha 20 anni, la più “anziana” ne ha 34, quindi ci saranno forze fresche nella polizia locale – spiega Zanzi – Siamo impazienti di averli in servizio, e tra l’altro come novizi saranno impiegati nel controllo del territorio».

Situazione confermata dal comandante della polizia locale Matteo Ferrario che ha anche sottolineato come «Con regione Lombardia stiamo valutando di effettuare il primo modulo di formazione per la polizia locale a Varese. Dopo averlo superato, i sette vigili potranno già aiutarci in città».