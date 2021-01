Franchi da collezione, due nuove monete svizzere celebrano Dürrenmatt e le volpi

Due nuove monete commemorative emesse dalla zecca federale svizzera per collezionisti e appassionati. Una moneta d’argento celebra Friedrich Dürrenmatt, uno degli scrittori in lingua tedesca di maggior successo, che quest’anno avrebbe festeggiato il suo centenario, mentre la moneta bimetallica «Volpe» conclude la serie di tre monete dedicata agli «Animali della foresta svizzeri».

La moneta d’argento «Friedrich Dürrenmatt» avrà un valore nominale di 20 franchi

Il drammaturgo, narratore, saggista, disegnatore e pittore Friedrich Dürrenmatt nasce il 5 gennaio 1921 a Konolfingen nel Cantone di Berna e muore il 14 dicembre 1990 a Neuchâtel. Dal 1941 studia letteratura, filosofia e scienze naturali a Berna. Durante questo periodo scrive i suoi primi testi letterari, oltre a produrre disegni a penna e dipinti. Nel 1946 abbandona gli studi e decide di diventare scrittore. A decretare la celebrità dell’autore bernese sono state soprattutto le pièces teatrali «La visita della vecchia signora» e «I fisici» nonché i romanzi gialli «Il giudice e il suo boia» e «La promessa». Le sue opere, tradotte in più di 40 lingue e premiate con numerosi riconoscimenti, hanno fatto di Dürrenmatt uno degli scrittori di lingua tedesca di maggior successo a livello mondiale. Meno conosciuta è la collezione delle sue opere figurative, conservata oggi presso il «Centre Dürrenmatt» a Neuchâtel. Con l’emissione della moneta d’argento da 20 franchi in onore del centenario di Friedrich Dürrenmatt, Swissmint celebra uno svizzero che ha espresso la sua genialità nell’arte figurativa e nell’opera letteraria.

La moneta bimetallica «Volpe» della serie «Animali della foresta svizzeri», valore nominale di 10 franchi

Il modo di dire «furbo come una volpe» ha radici profonde: molte favole e fiabe descrivono questo predatore dal muso aguzzo come un animale intelligente e abile. La volpe si trova quasi dappertutto, sia nel caldo Nord Africa che nella fredda Siberia. Sa esattamente qual è il miglior modo per trovare cibo in condizioni difficili. Dopo il capriolo e la lepre, la volpe è il terzo e ultimo soggetto della serie di tre monete dedicata agli «Animali della foresta svizzeri». La figura che compare sulla moneta bimetallica da 10 franchi è opera della grafica e designer Naomi Andrea Giewald, originaria della Svizzera orientale. Al centro compare la testa di una volpe e sull’anello esterno sono incise le sue impronte.

A gennaio 2021 Swissmint emetterà anche le nuove serie di monete circolanti svizzere nelle loro diverse varianti. Oltre alle versioni fior di conio e fondo specchio, sempre molto apprezzate, con la moneta bimetallica «Volpe» completano l’offerta la serie di monete «Compleanno» e la richiestissima serie «Baby».